ВСУ получат оружие по стандартам НАТО: названы сроки

Украина в 2019 году продолжит перевооружение армии по стандартам НАТО.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны 26 декабря, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в следующем году будет завершено создание ракетного оружия и нового отечественного вооружения по стандартам НАТО, а также запустится серийное производство.

"По итогам выполнения государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные Силы поставлено почти три тысячи образцов вооружения и военной техники и специальных изделий. В 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного, ракетно-реактивного оружия. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Речь идет уже о начале их серийного производства и поставок в войска, в ВСУ", – отметил Порошенко.

Он добавил, что на завершительном этапе находится ряд новейших отечественных образцов вооружения, уже разработанных по стандартам НАТО. Речь идет о самоходной гаубице "Богдана" и артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм. Также о боеприпасах "Цветник", двухкалиберном миномете, беспилотном разведывательном ударном комплексе "Сокол". Более того будут завершены переносной зенитно-ракетный комплекс "Калибр", средства разведки и комплексы управления артиллерией.

Заседание СНБО Пресс-служба президента Украины

По словам президента, на 2019 год запланировано завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун".

"Секретарь СНБО вместе с начальником Генерального штаба доложили мне во время военного положения, что были проведены успешные испытания. И в перспективе это позволит увеличить потенциал Военно-Морских сил ВСУ и обеспечить оборону морских рубежей Южной границы страны. Нам есть, чем встретить врага в случае агрессии с моря", – добавил Порошенко.

Он уточнил, что предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в рамках госзаказа продолжат закупку станков, технологического оборудования и строительство новых сооружений для серийного производства.

Сухопутные войска получат шесть тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие и антиснайперские комплексы, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы и ракеты. В плане также более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.

СНБО Пресс-служба президента Украины

Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. Для флота – ракетный катер "Лань", будут закуплены малые бронированные артиллерийские и десантные катера, комплексы и средства радиолокации.

Более того, ВСУ получат десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографическую технику.

"Мы чувствуем мощную поддержку правительства в разработке и обеспечении государственного оборонного заказа. Это основные параметры государственного оборонного заказа и общество должно об этом знать", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО Порошенко официально объявил о завершении действия военного положения в Украине.