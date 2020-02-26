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26 февраля • обновлено в 10:39
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ВСУ перейдут на новую структуру по стандартам НАТО: в чем суть

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Вооруженные силы Украины должны в марте 2020 года начать переход от постсоветской структуры на стандарты НАТО.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Алина Фролова, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент все готово к тому, чтобы фактическое изменение структуры и изменение структуры управления произошло. Мы ждем только последний закон, который как только будет разблокирован парламентом, мы ожидаем, что будет проголосован", – сообщила она.

НАТО в Украине

НАТО в Украине

Фролова добавила, что ранее переход на вооруженные стандарты НАТО должен был произойти в 2021 году, но дату перенесли на март этого года.

Со слов замминистра, изменения дадут ВСУ возможность быть совместимыми со стандартами Североатлантического альянса, который внедряет другие принципы управления, применения сил, генерирования сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущей военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в Североатлантическом альянсе.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
армия Вооруженные силы Украины НАТО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Боевой гопак и катапульта с MAHДАйна это как раз по стандартам наты!!!
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фил филька
фил филька
ну ментов вы уже перевели на евростандарты и что в итоге?) сначала в своих головах мысли приведите к стандартам цивилизованного общества а потом и реформируйтесь. а то мозг средневековьем пропитан, камни в людей швыряете до сих пор)
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Pooh Vini
Pooh Vini
Маленькими шагами осилим и этот путь.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Pooh Vini, На паперти с протянутой рукой, это теперь называется маленькими шагами???
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