Вооруженные силы Украины должны в марте 2020 года начать переход от постсоветской структуры на стандарты НАТО.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Алина Фролова, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент все готово к тому, чтобы фактическое изменение структуры и изменение структуры управления произошло. Мы ждем только последний закон, который как только будет разблокирован парламентом, мы ожидаем, что будет проголосован", – сообщила она.

НАТО в Украине

Фролова добавила, что ранее переход на вооруженные стандарты НАТО должен был произойти в 2021 году, но дату перенесли на март этого года.

Со слов замминистра, изменения дадут ВСУ возможность быть совместимыми со стандартами Североатлантического альянса, который внедряет другие принципы управления, применения сил, генерирования сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущей военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в Североатлантическом альянсе.

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