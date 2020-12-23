ВСУ и весь оборонный сектор могут остаться в 2021-м без контрактов из-за Минобороны, – Рахманин

С начала 2021 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) и весь оборонный сектор могут остаться без контрактов – старые законы о государственном оборонном заказе теряют силу, а новый – не заработает из-за отсутствия необходимых подзаконных актов.

Об этом заявил председатель фракции "Голоса" в Верховной Раде Сергей Рахманин, передает пресс-служба политсилы в Facebook. По его словам, это происходит из-за провальной работы Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении партии, вместо законов "О государственном оборонном заказе" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны", которые теряют силу 1 января 2021 года, должен был заработать закон "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой в июле и подписанный президентом в августе 2020 года.

Закон должен был положить конец череде теневых сделок, однако он не начнет действовать в полном объеме, так как для этого должны быть приняты несколько подзаконных актов. Их, как отметили в "Голосе", должно было подготовить, в частности, Министерство обороны, но за пол года работы под руководством министра Андрея Тарана так и не сделало этого.

По словам Рахманина, в ведомстве фактически распустили офис, который занимался законотворческой деятельностью и реформами.

"Новые люди, которые пришли и должны были заниматься этими задачами, за пол года так и не смогли хотя бы провести аудит того, что сделано, и написать хотя бы черновики тех предложений, с которыми они должны выходить на законодателя. И, несмотря на огромное количество пробелов, Минобороны находит время для того, чтобы переписываться с журналистами-экспертами и тратить драгоценное во время войны время для того, чтобы выяснять отношения с теми, кто их критикует", – заявил депутат.