Вступление в НАТО не светит Украине ближайшие 10 лет - Гриценко

Бывший министр обороны Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко уверен, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет.

По его словам, причиной этому является несоответствие стандартам Альянса, а также ряд внутренних и внешних факторов, в том числе влияние РФ на Европу, заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

"Нужно укреплять собственное государство, и выйти на уровень, например, Австрии и Швейцарии, которые не являясь членами НАТО имеют соответствующие Альянсу стандарты", - заявил экс-министр.

Гриценко пояснил, что даже в случае принятия политического решения о вступлении Украины в НАТО, фактическая интеграция займет минимум 5 лет.

По его словам, Альянс повысил свои требования после того, как в ряды НАТО были приняты такие страны как Болгария, Румыния, Албания, Венгрия и Польша.

"Они поняли, что с ними больше проблем, чем достижений. И тогда для всех остальных установили новую планку", - добавил Гриценко.

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