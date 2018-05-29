Вступление в НАТО: Альянс призвали дать Украине надежду

Парламентская ассамблея НАТО призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в Альянс.

Данное заявление содержит итоговая декларация весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в понедельник, 28 мая завершилась в Варшаве.

Парламентарии из стран Альянса обратились к лидерам организации с призывом продемонстрировать единство на своем саммите в июле и продемонстрировать, что НАТО сохраняет надежность перед лицом угроз безопасности во главе с Россией и терроризмом.

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Лидеров НАТО также призвали придерживаться двойного подхода в отношениях с РФ, который заключается, с одной стороны, в обороне и сдерживании РФ для противодействия усилиям Кремля по дестабилизации союзников НАТО и соседей, а с другой – в открытости к конструктивному диалогу.

В документе также содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к членству в НАТО и поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в организацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер сейма Польши Марек Кухчиньский заявил, что Варшава выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии.