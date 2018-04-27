Вступление Украины в НАТО: в США озвучили условия

Украина должна провести еще много работы, чтобы ее запросили в члены НАТО.

С таким заявлением выступил новый государственный секретарь США Майк Помпео после завершения заседания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Большая группа стран надеется, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО", - отметил Помпео.

По его словам, на встрече глав МИД обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий относительно членства. Он добавил, что Киеву придется еще пройти долгий путь, чтобы этого достичь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул очередное условие Украине касательно заседания Комиссии Украина-НАТО.