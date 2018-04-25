Вступление Украины в НАТО: в МИД пояснили выпад Венгрии

Намерение Венгрии продолжать препятствовать вступлению Украины в НАТО носит "заказной характер".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Сегодня", отметив, что такая тактика является невыгодной для Будапешта.

"Мы не слишком оптимистичны из-за риторики в отношении нас, но я бы лично усматривал в этом не интерес Венгрии, а определенный заказной характер. Если бы Венгрия была настолько неконструктивной и обиженной на Украину, то она могла бы прибегнуть к любым еще и двусторонним мероприятиям: прекращении торговли, отзыве своего посла из Украины... То есть чего-либо, что касается двустороннего измерения", - считает Боднар.

Он подчеркнул, что решение Венгрии ветировать вступление Украины в НАТО является бесполезным с точки зрения национальных интересов.

"Ведь чем ближе Украина к НАТО, тем безопаснее Венгрия, тем безопаснее венгерское меньшинство, которое проживает в Украине", - отметил дипломат.

Как писал "Обозреватель", ранее Венгрия выступила с резким заявлением относительно вступления Украины в НАТО.