Вступление Украины в НАТО: в МИД пояснили выпад Венгрии

Намерение Венгрии продолжать препятствовать вступлению Украины в НАТО носит "заказной характер".
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Сегодня", отметив, что такая тактика является невыгодной для Будапешта.
"Мы не слишком оптимистичны из-за риторики в отношении нас, но я бы лично усматривал в этом не интерес Венгрии, а определенный заказной характер. Если бы Венгрия была настолько неконструктивной и обиженной на Украину, то она могла бы прибегнуть к любым еще и двусторонним мероприятиям: прекращении торговли, отзыве своего посла из Украины... То есть чего-либо, что касается двустороннего измерения", - считает Боднар.
Он подчеркнул, что решение Венгрии ветировать вступление Украины в НАТО является бесполезным с точки зрения национальных интересов.
"Ведь чем ближе Украина к НАТО, тем безопаснее Венгрия, тем безопаснее венгерское меньшинство, которое проживает в Украине", - отметил дипломат.
Как писал "Обозреватель", ранее Венгрия выступила с резким заявлением относительно вступления Украины в НАТО.
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