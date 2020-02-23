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23 февраля • обновлено в 11:07
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Вступление Украины в НАТО: литовский политик оценил шансы

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Конфликт Украины с Россией из-за Крыма и Донбасса не является препятствием для ее вступления в НАТО.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал член парламента Литвы Гинтарас Степонавичюс, оценивая евроатлантические перспективы Украины.

"Я уверен, что с того момента, когда Украина и ее люди определились насчет своих стратегических приоритетов, в том числе в стремлении стать членами НАТО, начиная с Революции Достоинства 2014 года, надо реально стремиться и концентрировать свои усилия в этом направлении", – заявил литовский парламентарий.

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"Все мы признаем, что это действующий и эффективный инструмент, который дает безопасность. Поэтому, думаю, и НАТО понимает – чем больше участников в этом блоке, тем больше безопасности и для региона, в том числе для конкретных стран", – добавил политик.

Степонавичюс также прокомментировал аннексию Крыма и войну на Донбассе, которые называют препятствиями для членства Украины в Альянсе.

"Это фактор, который имеет некоторое значение. Уверен, что будут прилагаться огромнейшие усилия у большого соседа, чтобы это никогда не случилось. Но это не является камнем преткновения, который нельзя обойти", – отметил он.

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"Если бы вы посмотрели на состав нынешних членов НАТО, то у них вы тоже бы нашли ситуации, которые нелегко решались – Турция и Греция в одном блоке, вопрос разделенного Кипра... Видя такие примеры, я говорю, что это не должно стать и не станет препятствием вашему становлению полноправным членом. Это не облегчит дорогу, но не станет и закрытыми дверями", – подчеркнул литовский политик.

Украина в НАТО: литовский политик оценил шансы

112.ua

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Тег
НАТО
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Сравнил территориальный конфликт внутри блока, с территориальным конфликтом кандидата в блок с ядерным государством. У про...балтов все политики такие идиоты? Или мессендж был рассчитан на цэевропейских идиотов?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пришёл главный специалист и все объяснил чубатым за всю НАТУ. Вот это я понимаю.
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3
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а этот член парламента готов воевать с Россией за Украину?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Пигин Макс, Конечно готов))) Вплоть до последнего чубатого укропитека))))
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