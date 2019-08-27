"Встретимся на баррикадах": Кириленко обратился к последователям в Кабмине

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко записал видеообращение в своем правительственном кабинете и рассказал о главных достижениях.

Ролик он опубликовал на своей странице в Twitter. Кириленко отметил, что именно в его кабинете было обсуждено и принято немало важных решений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я благодарен судьбе за возможность работать в двух последних правительствах и за возможность принять целый ряд важных для страны решений. Именно в этом кабинете впервые собирались все украинские работники радио для обсуждения нового закона об украинских квотах на радио, который был принят. Я горжусь, что именно в этом кабинете впервые собирались все телевизионщики и киношники страны для рассмотрения новых идей, нового закона о государственной поддержке кинематографии, который также был принят", – подчеркнул Кириленко.

Кириленко обратился к последователям в Кабмине

Он добавил, что там же принимались важные решения по защите украинского книжного и гастрольного рынка от пропаганды России.

"Именно в этом кабинете мы с издателями нарабатывали механизм защиты украинского книжного рынка от российской пропаганды, соответствующий закон также был принят. Здесь с активистами мы прорабатывали пути защиты украинского гастрольного рынка, чтобы люди ходили на выступления наших исполнителей, а не российских гастролеров", – рассказал Кириленко.

Также вице-премьер обратился и к последователям в правительстве.

"Вскоре здесь будут работать новые люди, и в знак поддержки и уважения я оставляю здесь две книги – "Кобзарь", который пригодится каждому украинцу. А вторая книга – "Война", кстати, ее разработали журналисты телеканала 1+1. Она должна быть напоминанием чиновнику, что в Украине продолжается российская вооруженная агрессия. Продолжается война", – сказал он.

Кириленко завершил свое видео словам участников революции на Граните: "Встретимся на баррикадах! Слава Украине!"

Действующее правительство уже через несколько дней сложит полномочия перед новоизбранным парламентом. Надеюсь, новое правительство все же продолжит проукраинскую политику в гуманитарной сфере. Желаю успеха преемникам и лишая в кабинете две, на мой взгляд, знаковые книги pic.twitter.com/2t5eL307ff - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном возвращении России в состав "Большой восьмерки". Кириленко считает, что оно станет поражением для Украины.

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