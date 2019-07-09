"Упор надо делать на прямой диалог!" Лавров высказался о встрече Зеленского с Путиным в Минске

Россия готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта на Донбассе по дипломатическим каналам.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске встречу с президентом России Владимиром Путиным, передают РИА Новости.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал он.

Путин и Зеленский

Лавров напомнил о существующих форматах — трехсторонняя контактная группа и нормандский формат. По словам главы МИД, это "непосредственный инструмент, который необходимо использовать международному сообществу".

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", — добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

В Кремле сообщили, что могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Беларуси.

Минск в свою очередь ответил, что готов обеспечить встречу на высоком уровне.

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