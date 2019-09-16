Встреча Зеленского с Путиным: в РФ назвали условие

Приближенный к Кремлю политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что саммит государств "нормандской четверки" может быть проведен в случае признания Киевом "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения", – сказал Чеснаков.

Саммит "нормандской четверки" censor.net.ua

Он заявил, что отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера.

"Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны – нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", – добавил Чеснаков.

Напомним, что "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Имеет целью одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, Россия настаивает на официальном закреплении "формулы Штайнмайера" как одном из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украине не стоит уступать суверенитетом и территориальной целостностью в конфликте с Россией.

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