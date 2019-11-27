Встреча Зеленского с Путиным: у Кучмы пожаловались на главарей "Л/ДНР"

Украина выполнила договоренности лидеров стран нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года.

Об этом в Facebook написала спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решение вопроса водоснабжения в Луганской области.

"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлено беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, которая не подконтрольная Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое. Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", – подчеркнула она.

"Таким образом накануне встречи лидеров стран нормандской четверки, запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", – добавила Олифер.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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