Встреча Зеленского с Путиным: Разумков подтвердил "красные линии"

Во время переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский не перейдет те "красные линии", о которых шла речь ранее.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, главные вопросы – это пути возвращения Донбасса и Крыма.

Дмитрий Разумков УНН

Разумков дал понять, что они будут разными, но "пытаться создавать для этого условия надо равносильно".

"Если мы говорим о "красных линиях", то я уверен: ни для президента, ни для украинского парламента они не изменились. И когда мы говорим о территориальной целостности, речь идет о территории всего государства - такой, как она была до 2014 года. Я понимаю, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий Донбасса – часть Донецкой и Луганской областей, и Крыма – это параллельные пути, которые предстоит пройти нашей стране. Но мне, например, трудно определить, что является более приоритетным, а что – менее", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вопрос транзита газа из России через Украину не будет выноситься на обсуждение во время встречи в "нормандском формате".

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