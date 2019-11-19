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19 ноября • обновлено в 09:58
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Встреча Зеленского с Путиным: Разумков подтвердил "красные линии"

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Во время переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский не перейдет те "красные линии", о которых шла речь ранее.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, главные вопросы – это пути возвращения Донбасса и Крыма.

Новости
После встречи с Путиным: Разумков раскрыл планы Зеленского по Донбассу

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

УНН

Разумков дал понять, что они будут разными, но "пытаться создавать для этого условия надо равносильно".

"Если мы говорим о "красных линиях", то я уверен: ни для президента, ни для украинского парламента они не изменились. И когда мы говорим о территориальной целостности, речь идет о территории всего государства - такой, как она была до 2014 года. Я понимаю, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий Донбасса – часть Донецкой и Луганской областей, и Крыма – это параллельные пути, которые предстоит пройти нашей стране. Но мне, например, трудно определить, что является более приоритетным, а что – менее", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вопрос транзита газа из России через Украину не будет выноситься на обсуждение во время встречи в "нормандском формате".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Про Крым никто речи вести не будет. А что касается Донбасса, то главное заключается в том, что граждане Донбасса должны быть полноправными гражданами объединенной (реинтегрированной) Украины. А значит, влиять на внутреннюю (языковую, идеологическую и т.д.) и внешнюю (экономические и военные связи и приоритеты) политику.
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Мощный Федя
Мощный Федя
Укропы отправили в Париж бочку с вазелином.
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