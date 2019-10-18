Встреча Зеленского с Путиным: раскрылись новые детали

Встреча в "нормандском формате", в ходе которой должны провести переговоры главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, может пройти в ноябре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде 18 октября.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - сказал он.

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил на Донбассе.

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