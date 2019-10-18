Главная Новости
18 октября • обновлено в 13:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Встреча Зеленского с Путиным: раскрылись новые детали

1.5т Читать материал на украинском

Встреча в "нормандском формате", в ходе которой должны провести переговоры главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, может пройти в ноябре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде 18 октября.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - сказал он.

Новости
"Вера в доброго царя": Портников предупредил Зеленского о хитрости Путина

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил на Донбассе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
6
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
А что делает Зеленский и его МИД кроме безответственных заявлений? Ничего. А почему? Да потому что они не имеют власти в своей стране, там всем заправляют неонацисты. Какой смысл Путину встречаться с тем, кто ничего не решает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Значит Украине уже в ноябре пипец ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel