Встреча Зеленского с Путиным откладывается — Медведчук

Саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) откладывается на неопределенное время.

Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев со ссылкой на заявление лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.

Причиной отсрочки называют "нечеткую позицию Украины по "Минску".

Медведчук в зале пленарного заседания ВЭФ Пул N3

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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