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5 сентября • обновлено в 10:38
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Встреча Зеленского с Путиным откладывается — Медведчук

1.6т Читать материал на украинском

Саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) откладывается на неопределенное время.

Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев со ссылкой на заявление лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.

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Встреча Зеленского с Путиным откладывается — Медведчук

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Встреча Зеленского с Путиным откладывается — Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Всё верно - Украина должна начать выполнять подписанные договора. Или признать, что отказывается от них.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока Украина не начнет выполнять взятые на себя обязательства с ней ни кто не будет разговаривать...
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