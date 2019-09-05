Встреча Зеленского с Путиным откладывается — Медведчук

Саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) откладывается на неопределенное время.
Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев со ссылкой на заявление лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.
Причиной отсрочки называют "нечеткую позицию Украины по "Минску".
Медведчук в зале пленарного заседания ВЭФ
Пул N3
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.
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