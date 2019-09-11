Встреча Зеленского с Путиным: Меркель сделала заявление

Работа над проведением саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) через несколько недель ведется.

Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в бундестаге.

"Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса", - сказала она.

Канцлер высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.

Флаги Украины, РФ, Германии и Франции 24 канал

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности", - сказала она.

При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.

ак сообщал OBOZREVATEL:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

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