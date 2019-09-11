Встреча Зеленского с Путиным: Меркель сделала заявление

Работа над проведением саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) через несколько недель ведется.
Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в бундестаге.
"Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса", - сказала она.
Канцлер высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.
Флаги Украины, РФ, Германии и Франции
24 канал
"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности", - сказала она.
При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".
"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.
ак сообщал OBOZREVATEL:
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.
"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.
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