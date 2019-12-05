"Попробует напугать": встречу Путина и Зеленского сравнили с пристрелкой

Главными темами двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, вероятней всего, окажутся социально-гуманитарные и газовые вопросы.
Такой прогноз дал в эфире ObozTV эксперт по международной политике, аналитик Игар Тышкевич. По его мнению, первая личная встреча Зеленского с Путиным в Париже будет своеобразной "пристрелкой".
"Поскольку это первая встреча, то я не думаю, что будет обсуждаться какая-то конкретика. Но это может быть такая борьба: кто более выносливый, кто кого напугает... По крайней мере, Путин попробует напугать, попробует угрожать, давить. "Пристрелка" будет", – предупредил Тышкевич.
Он предположил, что касательно войны на Донбассе Путин и Зеленский обсудят вопросы "второго эшелона" – обмен пленными или проблемы социально-гуманитарного характера.
Также, допустил эксперт, разговор может коснуться поставок газа.
"Но когда они будут говорить о газе, то Путин, помимо прочего, будет поднимать вопросы арбитражей. Отказа (Украины. – Ред.) от них", – подчеркнул он.
Зеленский и Путин впервые встретятся и поговорят наедине
focus.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться 9 декабря в Париже в рамках проведения саммита в "нормандском формате".
Помимо основного этапа переговоров (в которых участвуют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон), президенты Украины и России запланировали неформальную беседу тет-а-тет, которая может продлиться от 30 минут до 1,5 часов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча будет "ознакомительной". Песков также подтвердил намерения обсудить новый газовый контракт (действие предыдущего истекает 1 января 2020 года).
Со своей стороны, Зеленский заявил о планах "ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса".
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