"Попробует напугать": встречу Путина и Зеленского сравнили с пристрелкой

Главными темами двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, вероятней всего, окажутся социально-гуманитарные и газовые вопросы.

Такой прогноз дал в эфире ObozTV эксперт по международной политике, аналитик Игар Тышкевич. По его мнению, первая личная встреча Зеленского с Путиным в Париже будет своеобразной "пристрелкой".

"Поскольку это первая встреча, то я не думаю, что будет обсуждаться какая-то конкретика. Но это может быть такая борьба: кто более выносливый, кто кого напугает... По крайней мере, Путин попробует напугать, попробует угрожать, давить. "Пристрелка" будет", – предупредил Тышкевич.

Он предположил, что касательно войны на Донбассе Путин и Зеленский обсудят вопросы "второго эшелона" – обмен пленными или проблемы социально-гуманитарного характера.

Также, допустил эксперт, разговор может коснуться поставок газа.

"Но когда они будут говорить о газе, то Путин, помимо прочего, будет поднимать вопросы арбитражей. Отказа (Украины. – Ред.) от них", – подчеркнул он.

Зеленский и Путин впервые встретятся и поговорят наедине focus.ua

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