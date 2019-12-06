Встреча с Путиным будет! Зеленский рассказал, чего боится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита в "нормандском формате" состоится его личная встреча с главой России Владимиром Путиным.

О своих переживаниях о рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы у руководства страны шесть месяцев. Будете говорить с человеком, который руководит 20 лет, и у которого прошлое в КГБ. Непростой переговорщик, скажем так, очень сложный. Вы опасаетесь этой встречи? Вы немножко нервничаете?" – спросил у него Шустер.

Зеленский подтвердил встречу с Путиным

"Нет, я такой человек, который хочет результата. Единственное, за что нервничаю: просто встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь. Чего мне бояться? Я – президент свободной страны. Я – нормальный порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому никогда ни за что. Правда на нашей стороне. Когда правда за твоей спиной, народ Украины и желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем", – ответил Зеленский.

Зеленский рассказал о встрече с Путиным Скриншот из видео

Зеленский рассказал о встрече с Путиным Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!