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6 декабря • обновлено в 22:58
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Встреча с Путиным будет! Зеленский рассказал, чего боится

4.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита в "нормандском формате" состоится его личная встреча с главой России Владимиром Путиным.

О своих переживаниях о рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы у руководства страны шесть месяцев. Будете говорить с человеком, который руководит 20 лет, и у которого прошлое в КГБ. Непростой переговорщик, скажем так, очень сложный. Вы опасаетесь этой встречи? Вы немножко нервничаете?" – спросил у него Шустер.

Зеленский подтвердил встречу с Путиным

Зеленский подтвердил встречу с Путиным

"Нет, я такой человек, который хочет результата. Единственное, за что нервничаю: просто встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь. Чего мне бояться? Я президент свободной страны. Я нормальный порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому никогда ни за что. Правда на нашей стороне. Когда правда за твоей спиной, народ Украины и желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем", – ответил Зеленский.

Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Скриншот из видео

Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины". Странная по смыслу фраза! Не хочет, ...НО готов потерпеть?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ну вот ему без всяких красок покажут на чей стороне правда. Вот и посмотрим какой он порядочный человек.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК! ЗЕ надо потихоньку форсировать ситуацию на Украине. Путин всё знает и лично Зеленский ему нравится 100%. Посмотрим. Уверен, что правда на стороне России.
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