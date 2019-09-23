Будущее Трампа в руках Зе: почему в Штатах назревает скандал вокруг Украины

Украина оказалась снова в центре крупного международного скандала. На этот раз из-за выборов президента США в 2020 году.

В преддверии начала горячей фазы противостояния между двумя политическими лагерями Республиканской и Демократической партий, президент Владимир Зеленский с визитом прилетит в Нью-Йорк, где встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Одна из главных причин поездки — торги за компромат на сына основного конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Чем обернется визит и как Украина стала топ-темой американской политики в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

встрече Зеленского и Трампа в США. Официальных и неофициальных темах;

конфликте перед выборами в Штатах. Как оказалось, внимание к "украинскому кейсу" просто огромное;

деталях и прогнозах на ближайшее время.

Почему Зеленский летит в США?

Встреча между президентами состоится уже 25 сентября в Нью-Йорке. Формальный повод — в это время там пройдет сессия Генассамблеи ООН. Зеленский начнет свой визит в Штаты с понедельника, 23 сентября. Его выступление на 74-й сессии запланировано на 25 сентября. После этого должен быть разговор с Трампом.

Общие темы для обсуждения понятны: ситуация на Донбассе, привлечение американских инвестиций и в целом экономическое развитие отношений. Неформальные же причины встречи намного интересней.

Владимир Зеленский получил "золотую акцию"

Какие же они?

Дело в том, что Украина последние месяцы имеет серьезное информационное влияние в США. У одного из главных соперников Дональда Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена, есть сын Хантер. Он в свое время активно занимался бизнесом в Украине.

Речь идет о Burisma Holdings — компании по разведке и добыче энергии, работающей на украинском нефтегазовом рынке, владельцем которой является экс-министр экологии и соратник беглого президента Виктора Януковича Николай Злочевский.

В ее совет директоров входил Хантер Байден — в то время, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, который открыл дело против Burisma. В 2016 году Байден-старший от имени государства потребовал уволить Шокина. Что практически моментально и произошло.

Почему это важно именно сейчас?

Ситуация запутана и, похоже, имеет серьезные рычаги влияния на американскую политику. Ведь дело о коррупции или возможном нарушении закона со стороны Байдена-младшего серьезно ударит по имиджу отца. По данным опроса SurveyUSA за август 2019 года, он опережает Трампа на 8%. Ситуация каждый месяц примерно схожа, в среднем демократ опережает республиканца на 10%.

Джозеф Байден и Дональд Трамп

И это сильно не нравится Трампу. Оценив ситуацию, одним из основных козырей в команде действующего главы государства (который ну уж очень хочет на второй срок) увидели кейс с Украиной. Вокруг него и началась основная борьба.

Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского начать расследование. Якобы во время разговора от 25 июля, глава Белого дома в ультимативной форме потребовал "торпедировать" вопрос по сыну Байдена. Разговор вроде как был записан представителем американских спецслужб (который контролирует общение президента), решившего защитить страну от таких политических манипуляций.

Косвенно факт диалога двух президентов подтвердил и адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, буквально за несколько дней до планируемого визита Зе в США. Это вызвало громкий скандал, ведь официальное лицо по сути шантажировало руководство другой страны и просило начать конкретное расследование.

Американские СМИ бурлят, а команда Трампа уже готовится к предметному разговору с Зеленским. В ходе закрытой части встречи Белый дом может предложить президенту Украине несколько “пряников”.

Более того, Администрация Трампа уже показала свою лояльность, увеличив финпомощь Украине на 140 миллионов долларов (до 390 млн в целом). Как ожидается, деньги пойдут на закупку вооружений и военной техники.

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Если в ходе общения Зеленский пойдет на уступки официальному Вашингтону и “торпедирует” расследование по Байдену-младшему, то помимо финансовой помощи Украине получит и политическую поддержку. За день до визита Зе Дональд Трамп уже призвал страны ЕС не жалеть денег Киеву и всячески финансово помогать.

В этом контексте команде действующего президента Украина такая ситуация крайне выгодна. В случае победы Трампа в 2020 году, на следующие 4 года он будет как минимум лоялен к Зеленскому (чей срок завершается также в 2024). А такая поддержка многого стоит.

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С другой стороны — это колоссальный риск. Ведь если республиканцы проиграют, то команда Байдена радовать Зеленского точно не будет. А это чревато как политическими, так и экономическими проблемами для Украины. Сам же кандидат-демократ назвал поведение главы Белого Дома отвратительным.

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента)", — говорится в заявлении Джозефа Байдена.

Правда ли, что американцам это интересно?

Как уже сказано выше, тема с украинским кейсом имеет колоссальное значение в американских СМИ. К примеру, на главной странице одного из крупнейших телеканалов CNN опубликована статья Стивена Коллинза. Он размышляет о конфликте и сравнивает его с кампанией 2016 года, когда главным кейсом выборов стало возможное сотрудничество Трампа с руководством России.

CNN

Аналогичный интерес и у The New York Times, где главная страница посвящена подготовке к встречи с главой Банковой. К примеру, колумнист издания Кеннет Вогель детально описывает бизнес-интересы семьи Байдена в Украине, а также эпопею с отставкой генпрокурора Шокина и громкие высказывания Юрия Луценко.

К слову, в марте 2019 года Луценко принял решение о возобновлении дела против Burisma. По мнению The New York Times, это можно расценивать как "попытку генерального прокурора Юрия Луценко заручиться поддержкой администрации Трампа". Также еще в 2019 года появилась информация о том, что Джулиани якобы обсуждал расследование по Burisma и его связь с Байденом и Луценко. При этом стало известно о неоднократных визитах украинского генпрокурора в Нью-Йорк, где и проходили встречи.

На главной странице другого мирового издания — Washington Post — также текст об украинском кейсе. Авторы материала пошагово расписывают ход конфликта вокруг Байдена и Трампа, а также прямое участие в нем представителей украинской власти.

Washington Post

Какое влияние это окажет на выборы?

Точно спрогнозировать сложно, но, вероятно, весомое. В американском обществе скандал вокруг коррупциии — тема довольно серьезная, особенно, когда речь идет о выборах президента. Если будет доказано, что сын вице-президента Джозефа Байдена был причастен к махинациям или вел бизнес с сомнительными олигархами, это может взорвать информационную бомбу.

Для Трампа это является одним из главных кейсов, и он будет биться за него. Правда, как считает международник Николай Белисков, фундаментально на выборы ситуация не повлияет. Ведь для большинства американцев события в других странах, даже и не в самом приятном ключе, не имеют особого значения.

"Сомневаюсь. Даже если в деятельности Джо Байдена, что совершенно не доказано, были нарушения, — американцам не будет до этого дело. Сложно представить, что среднестатистический гражданин будет разбираться в этой проблеме. Ситуация 2016-го года с Манафортом прекрасно показала, что был скандал и Трампу было сложно, он стал объектом критики, обвинений. Но на его избирателей это никак не повлияло, они и дальше его поддерживали.

Точно также деятельность сына Байдена косвенно относится к вице-президенту. Поверить, что был какой-то конфликт интересов, когда увольняли Шокина, очень сложно. Тогда были совсем другие претензии. Компромата как такого нет. Есть вопросы до этических норм. Но с юридической точки зрения в деятельности Джо Байдена нет ничего страшного. Сомневаюсь, что это будет имеет какое-то влияние на предвыборную компанию", — пояснил OBOZREVATEL международник.

При этом информационный "хайп" вокруг этого конфликта нарастает. Стоит отметить: если скандальные факты выплывут из этой истории, то СМИ точно донесут их до общества.

"На самом деле, все, что идет из изданий, которые позиционируют себя как либеральные, избиратели Трампа воспринимают как "чернуху". Это если говорить, что президент США вроде бы использовал инструменты давления на Украину для своих целей. Уже было очень много случаев з 2016-го, когда он пробивал дно. Казалось, что все — рейтинг упадет, конец карьере. Однако избиратели не воспринимают ничего этого", — подытожил Белисков.

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