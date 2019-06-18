Встреча Зеленского и Трампа: раскрылась миссия нового поверенного США

Новый временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назначен для того, чтобы подготовить главу украинского государства Владимира Зеленского к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Такое предположение высказал политолог и журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале, отметив, что в Вашингтоне пока не понимают до конца, с кем они имеют дело и чего ожидать от Зеленского.

"Тейлор должен подготовить нового гаранта к встрече с Трампом, которая может состояться в октябре. Пока что первые зарубежные визиты Зеленского показали, что он совершенно не готов к выполнению дипломатических функций", — написал он.

Зеленский и Трамп

По словам политолога, будучи прекрасно знакомым со всей отечественной элитой, Тейлор сконцентрируется на сохранении влияния Штатов на новоизбранного президента.

"Рассматривается также вариант, при котором Тейлор в итоге будет назначен Трампом полноценным послом в Украине по завершении парламентских выборов", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме заявили, что дата встречи Зеленского с Трампом еще не установлена, хотя ее вероятность рассматривается.

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