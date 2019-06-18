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Встреча Зеленского и Трампа: раскрылась миссия нового поверенного США

1.7тЧитать материал на украинском

Новый временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назначен для того, чтобы подготовить главу украинского государства Владимира Зеленского к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Такое предположение высказал политолог и журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале, отметив, что в Вашингтоне пока не понимают до конца, с кем они имеют дело и чего ожидать от Зеленского.

"Тейлор должен подготовить нового гаранта к встрече с Трампом, которая может состояться в октябре. Пока что первые зарубежные визиты Зеленского показали, что он совершенно не готов к выполнению дипломатических функций", — написал он.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

По словам политолога, будучи прекрасно знакомым со всей отечественной элитой, Тейлор сконцентрируется на сохранении влияния Штатов на новоизбранного президента.

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"Рассматривается также вариант, при котором Тейлор в итоге будет назначен Трампом полноценным послом в Украине по завершении парламентских выборов", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме заявили, что дата встречи Зеленского с Трампом еще не установлена, хотя ее вероятность рассматривается.

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Персоны
Владимир ЗеленскийДональд Трамп
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
В 2020 году выборы президента США. У Трампа нарисовался главный конкурент - это Джо Байден. В бытность его как вице президента, его сын имел бизнес-интересы в Украине. Для того, чтобы свалить Байдена Трампу нужен компромат на его сына, а значит на Джо Байдена. Для этого Вову и вызывают. Ему поставят задачу такой компромат озвучить. Если его нет, то нужно придумать. До выборов останеться мало времени и опровергнуть всю брехню будет не возможно. Если Вова взбрыкнет, то Трамп Украину сдаст Путину, а Вову пошлет на хер! У комика впереди тяжелые времена!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Поклоняйтесь рабы))) Вазелин не забудьте)))
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леня зе
леня зе
временный поверенный -один из низких статусов дипломатов .Термин «поверенные в делах» был введён Венским конгрессом (1815) в качестве четвёртого ранга глав дип. представительств и был рассчитан на дипломатов, возглавляющих миссию в странах, в которые по какой-либо причине невозможно или нежелательно отправить дипломата более высокого ранга (посол, посланник, министр-резидент), несмотря на то, что между странами установлены дипломатические отношения.
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