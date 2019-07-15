Встреча Зеленского и Трампа: названы вероятные дата и место встречи

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Польше 1 сентября.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на украинские источники. В эти дни мировые лидеры съезжаются в Варшаву по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Некоторые визиты не будут ограничены одним днем. Так, Трамп приедет на два дня, 31 августа и 1 сентября. Зеленский также планирует провести в Польше два дня – 1 и 2 сентября.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Приглашения на церемонию 1 сентября были отправлены лидерам стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (включая Беларусь и Украину). Однако приглашение не принял президент России Владимир Путин, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назначен для того, чтобы подготовить Зеленского к встрече с Трампом.

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