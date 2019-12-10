Война, скидка на газ, обмен пленными: все, что нужно знать о встрече Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский провел долгожданную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Итогом ее стали решения по разведению сил на Донбассе, обмене пленными к концу 2019 года и подготовка к продлению закона об особом статусе ОРДЛО.

Затрагивали стороны и газовый вопрос. Владимир Путин "с барского плеча" даже успел пообещать визави 25% скидку на голубое топливо. В обмен на что — только можно догадываться.

Как прошла революционная встреча в Париже и правда ли Зеленский сдал интересы Украины — в материале OBOZREVATEL с места событий.

Все, что нужно знать о встрече. Тезисно:

До 31 декабря 2019 года обещают провести обмен пленными. Речь идет о формуле всех установленных лиц на всех установленных. Детали ниже.

Полное прекращение огня на Донбассе до конца года. За этим будет следить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Обновление плана разминирования территорий.

Разведение сил и средств еще на 3-х участках. На каких именно — пока неизвестно.

Следующая встреча состоится через 4 месяца (ориентировочно март 2020 года), там обсудят возвращение границы, проведение местных выборов на ОРДЛО.

Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск.

Красные линии Украины, озвученные Зеленским: против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны. Не поддерживаем возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

Закон об особом статусе Донбасса будет продолжен. Ориентировочно на 1 год.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Газовый вопрос не был решен. Зеленский требует контракт о транзите на 10 лет. Путин заманивает скидкой в 25%.

Война продолжится?

Стороны публично заявили, что договорились прекратить огонь на Донбассе. "Со мной были правда, желание справедливости и мира в моей стране. Переговоры шли долго, но было очень предметно, важно договориться о четких шагах", — сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Встреча Зеленского, Путина, Ангелы Меркель и Эмануеля Макрона

Он назвал это первым и неотложным решением. "Полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", — заявил президент.

Как указано в финальном документе, стороны запустят и обновление плана по разминированию территорий. Все будет согласовано с Трехсторонней контактной группой по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Также в течение 30 дней рамках ТКГ будут определены новые пункты пропуска через линию ограничения. Владимир Зеленский и вовсе добавил, что Украина взяла на себя обязательства отвести войска еще на 3-х участках. Каких именно — пока непонятно.

В целом весь документ насквозь пропитан Минскими соглашениями, ранее подписанными Украиной. Отметим, во время встречи на этом настаивал Владимир Путин.

Что будет с Донбассом — федерализация, особый статус?

Будет продлен еще на год закон об особом статусе. "Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", — заявил президент.

Действительно, Украина обязуется выполнять эту формулу. Об этом в частности и говорили по итогам встречи. Сделать это Верховная Рада обязана до конца 2019. Все изменения будут внесены с учетом наработок Минской контактной группы и согласованной "нормандской четверкой".

При этом глава государства четко заявил, что переговоры напрямую с "Л/ДНР" вести не будет. Возможно, лишь с отдельными представителями, и то, с теми, кто живет на подконтрольной территории.

Что означает обмен пленными

Первым конкретным шагом по итогам встречи станет обмен пленными. По словам президента Украины, начнут с блока всех согласованных по спискам. На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно пленных идет речь, глава государства уточнил:

"Сейчас речь идет о Донбассе. Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Мы проговорили, что мы будем решать как это делать. Давайте сделаем первый шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", — передает слова Зеленского корреспондент OBOZREVATEL.

Официальная церемония

Также стороны решили разграничить пленных на территории "Л/ДНР", в России и Крыму. Так должно быть лучше при подготовке списков.

Поднимался ли вопрос Крыма

Этот вопрос президенту задал OBOZREVATEL. Владимир Зеленский признался, что дойти до него лидеры не смогли.

"Я готовился и очень хотел обсуждать этот вопрос. Мы на первом же вопросе о разведении, потратили примерно 30-40 минут. Потом пошло легче. Про Крым я говорил во вступительной речи, говорили и об особом статусе, и об изменениях в Конституции, и такие вещи, что я стою на защите Украины и против федерализации — такие вещи были, которые привели к обсуждению. Поэтому к Крыму детально мы не дошли. Но вы слышали, что через 4 месяца встреча, будем подымать все эти вопросы", — заявил он.

Газовый вопрос

Эти переговоры на встречи заняли достаточно времени. Судя по всему - к конкретным решениям стороны пока не пришли. Так их прокомментировал Зеленский: "Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах...".

При этом, как оказалось, Украина сняла вопрос о возврате 3 млрд долларов в обмен на эквивалент газом.

Президент России Владимир Путин же "намекнул" Украине, что страна может получить и 25% скидку на газ. Но на каких условиях пока непонятно.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены — это обыкновенная логика экономическая", — заявил глава Кремля.

В какой атмосфере проходила встреча

Переговоры лидеров проходили в "нормандском формате" четырех глав государств в Париже: Украины, России, Франции и Германии. Переговоры длились чуть более 4-х часов. Они проходили как в формате двухсторонних встреч, так и четырехсторонних.

С учетом подготовки финального документа и пресс-брифинга встреча лидером стран заняла около 8 часов. Украину, помимо главы государства, представляли: глава Офиса президента Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко и Андрей Костюк, глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, министр иностранных дел Вадим Пристайко, советник президента Андрей Ермак, глава ВСУ Руслан Хомчак и другие.

Владимир Путин выдвинул Украине ряд условий: особый статус для Донбасса в Конституции, амнистия для террористов "Л/ДНР" и увеличение количества пунктов пропуска. Его речь в целом немного отличалась от украинского президента.

Брифинг лидеров

Лидер выразил надежду, что разведение сил на Донбассе будет продолжено. Также глава РФ призвал закрепить в Конституции особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин заявил, что хочет видеть это "на постоянной основе". Еще один важный тезис главы Кремля — амнистия террористов.

"Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Украине. Не надо забывать о простых людях на Донбассе, договоренности должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", — высказался Путин.

В целом Владимир Зеленский на первый взгляд не сдал интересы Украины. Глобальных решений на встрече принято не было. Разве что освобождение пленных.

Стороны скорее познакомились, а также "договорились договариваться". Если принятые условия будут выполняться и дальше, то следующая встреча весной 2020 года может принести конкретные изменения. Речь идет о контроле за границей и проведение местных выборов на Донбассе.

Украине важно взять границу первой, а также максимально отойти от Минских соглашений. Судя по всему, шансы в этом вопросе есть. Все зависит от успехов власти внутри Украины и поддержки со стороны Европы.

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