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10 декабря • обновлено в 09:03
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Журналист Все статьи автора

Война, скидка на газ, обмен пленными: все, что нужно знать о встрече Зеленского и Путина

14.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел долгожданную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Итогом ее стали решения по разведению сил на Донбассе, обмене пленными к концу 2019 года и подготовка к продлению закона об особом статусе ОРДЛО.

Затрагивали стороны и газовый вопрос. Владимир Путин "с барского плеча" даже успел пообещать визави 25% скидку на голубое топливо. В обмен на что только можно догадываться.

Как прошла революционная встреча в Париже и правда ли Зеленский сдал интересы Украины в материале OBOZREVATEL с места событий.

Все, что нужно знать о встрече. Тезисно:

  • До 31 декабря 2019 года обещают провести обмен пленными. Речь идет о формуле всех установленных лиц на всех установленных. Детали ниже.

  • Полное прекращение огня на Донбассе до конца года. За этим будет следить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

  • Обновление плана разминирования территорий.

  • Разведение сил и средств еще на 3-х участках. На каких именно — пока неизвестно.

  • Следующая встреча состоится через 4 месяца (ориентировочно март 2020 года), там обсудят возвращение границы, проведение местных выборов на ОРДЛО.

  • Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск.

  • Красные линии Украины, озвученные Зеленским: против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны. Не поддерживаем возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

  • Закон об особом статусе Донбасса будет продолжен. Ориентировочно на 1 год.

  • "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

  • Газовый вопрос не был решен. Зеленский требует контракт о транзите на 10 лет. Путин заманивает скидкой в 25%.

Война продолжится?

Стороны публично заявили, что договорились прекратить огонь на Донбассе. "Со мной были правда, желание справедливости и мира в моей стране. Переговоры шли долго, но было очень предметно, важно договориться о четких шагах", — сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Встреча Зеленского, Путина, Ангелы Меркель и Эмануеля Макрона

Встреча Зеленского, Путина, Ангелы Меркель и Эмануеля Макрона

Он назвал это первым и неотложным решением. "Полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", — заявил президент.

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Как указано в финальном документе, стороны запустят и обновление плана по разминированию территорий. Все будет согласовано с Трехсторонней контактной группой по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Также в течение 30 дней рамках ТКГ будут определены новые пункты пропуска через линию ограничения. Владимир Зеленский и вовсе добавил, что Украина взяла на себя обязательства отвести войска еще на 3-х участках. Каких именно — пока непонятно.

В целом весь документ насквозь пропитан Минскими соглашениями, ранее подписанными Украиной. Отметим, во время встречи на этом настаивал Владимир Путин.

Что будет с Донбассом федерализация, особый статус?

Будет продлен еще на год закон об особом статусе. "Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", — заявил президент.

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Действительно, Украина обязуется выполнять эту формулу. Об этом в частности и говорили по итогам встречи. Сделать это Верховная Рада обязана до конца 2019. Все изменения будут внесены с учетом наработок Минской контактной группы и согласованной "нормандской четверкой".

При этом глава государства четко заявил, что переговоры напрямую с "Л/ДНР" вести не будет. Возможно, лишь с отдельными представителями, и то, с теми, кто живет на подконтрольной территории.

Что означает обмен пленными

Первым конкретным шагом по итогам встречи станет обмен пленными. По словам президента Украины, начнут с блока всех согласованных по спискам. На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно пленных идет речь, глава государства уточнил:

"Сейчас речь идет о Донбассе. Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Мы проговорили, что мы будем решать как это делать. Давайте сделаем первый шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", — передает слова Зеленского корреспондент OBOZREVATEL.

Официальная церемония

Официальная церемония

Также стороны решили разграничить пленных на территории "Л/ДНР", в России и Крыму. Так должно быть лучше при подготовке списков.

Поднимался ли вопрос Крыма

Этот вопрос президенту задал OBOZREVATEL. Владимир Зеленский признался, что дойти до него лидеры не смогли.

"Я готовился и очень хотел обсуждать этот вопрос. Мы на первом же вопросе о разведении, потратили примерно 30-40 минут. Потом пошло легче. Про Крым я говорил во вступительной речи, говорили и об особом статусе, и об изменениях в Конституции, и такие вещи, что я стою на защите Украины и против федерализации — такие вещи были, которые привели к обсуждению. Поэтому к Крыму детально мы не дошли. Но вы слышали, что через 4 месяца встреча, будем подымать все эти вопросы", — заявил он.

Газовый вопрос

Эти переговоры на встречи заняли достаточно времени. Судя по всему - к конкретным решениям стороны пока не пришли. Так их прокомментировал Зеленский: "Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах...".

При этом, как оказалось, Украина сняла вопрос о возврате 3 млрд долларов в обмен на эквивалент газом.

Президент России Владимир Путин же "намекнул" Украине, что страна может получить и 25% скидку на газ. Но на каких условиях пока непонятно.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены — это обыкновенная логика экономическая", — заявил глава Кремля.

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В какой атмосфере проходила встреча

Переговоры лидеров проходили в "нормандском формате" четырех глав государств в Париже: Украины, России, Франции и Германии. Переговоры длились чуть более 4-х часов. Они проходили как в формате двухсторонних встреч, так и четырехсторонних.

С учетом подготовки финального документа и пресс-брифинга встреча лидером стран заняла около 8 часов. Украину, помимо главы государства, представляли: глава Офиса президента Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко и Андрей Костюк, глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, министр иностранных дел Вадим Пристайко, советник президента Андрей Ермак, глава ВСУ Руслан Хомчак и другие.

Владимир Путин выдвинул Украине ряд условий: особый статус для Донбасса в Конституции, амнистия для террористов "Л/ДНР" и увеличение количества пунктов пропуска. Его речь в целом немного отличалась от украинского президента.

Брифинг лидеров

Брифинг лидеров

Лидер выразил надежду, что разведение сил на Донбассе будет продолжено. Также глава РФ призвал закрепить в Конституции особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин заявил, что хочет видеть это "на постоянной основе". Еще один важный тезис главы Кремля — амнистия террористов.

"Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Украине. Не надо забывать о простых людях на Донбассе, договоренности должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", высказался Путин.

В целом Владимир Зеленский на первый взгляд не сдал интересы Украины. Глобальных решений на встрече принято не было. Разве что освобождение пленных.

Стороны скорее познакомились, а также "договорились договариваться". Если принятые условия будут выполняться и дальше, то следующая встреча весной 2020 года может принести конкретные изменения. Речь идет о контроле за границей и проведение местных выборов на Донбассе.

Украине важно взять границу первой, а также максимально отойти от Минских соглашений. Судя по всему, шансы в этом вопросе есть. Все зависит от успехов власти внутри Украины и поддержки со стороны Европы.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
обмен Донбасс война нормандский формат Законодательство
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Украине важно взять границу первой, а также максимально отойти от Минских соглашений. Судя по всему, шансы в этом вопросе есть. Все зависит от успехов власти внутри Украины и поддержки со стороны Европы" даже и не мечтайте об этом - все будет на условиях победившей стороны, тобишь по воле жителей Народных Республик!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Хотя бы хлопцы пленные домой вернутся...А при пете сгнили бы там живьём
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Ukr Igore
Ukr Igore
Украинский Донбасс, Та шо? Пєтя не бажав їх повернення?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ни а чём...
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