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23 января • обновлено в 21:25
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Даже не поздоровались: у Путина сказали, почему не было встречи с Зеленским

4.4т
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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

Такое объяснение в четверг, 23 января, в комментарии "РИА Новости" дал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Фактически Зеленский (отказался – Ред.), поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", – заявил Песков.

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У Путина сказали, почему не было встречи с Зеленским

У Путина сказали, почему не было встречи с Зеленским

Отметим, Путин на упомянутом форуме, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года, выступил с речью.

Зеленский же отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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