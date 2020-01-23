Даже не поздоровались: у Путина сказали, почему не было встречи с Зеленским

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

Такое объяснение в четверг, 23 января, в комментарии "РИА Новости" дал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Фактически Зеленский (отказался – Ред.), поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", – заявил Песков.

У Путина сказали, почему не было встречи с Зеленским

Отметим, Путин на упомянутом форуме, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года, выступил с речью.

Зеленский же отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Офисе президента ответили, что у Владимира Зеленского в Израиле не запланирована официальная встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что им поступил запрос от Киева о проведении встречи двух лидеров.

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