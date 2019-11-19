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19 ноября • обновлено в 11:28
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Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: в Кремле сделали заявление

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В Париже, кроме переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может произойти и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Коммерсантъ". По информации издания, все будет зависеть от "общего фона".

"За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", – сказал собеседник издания.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По его словам, возвращение Кремлем украинских кораблей, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Вместе с тем другой источник издания отметил, что встреча лицом к лицу не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Тег
нормандский формат
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