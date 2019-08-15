Встреча Зеленского и Путина: дипломат назвал необходимое условие

Запад подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Дипломат объяснил, при каких условиях может состояться встреча двух президентов.

"Не только в Кремле, но в Европе и не только, давно начали говорить о том, что мы должны сами осуществлять шаги в том числе путем диалога с Путиным. Это решение может принять только один человек, который получил кредит доверия 73% украинцев – президент Украины", – заявил дипломат.

По словам Корсунского, Зеленскому сложно будет принять такое решение "после пяти лет войны и стольких погибших", однако встреча была бы полезна для урегулирования конфликта.

"Для того, чтобы сдвинуться, должен быть диалог. Я считаю, что перед такой встречей должен быть диалог на более низком уровне – например, министров иностранных дел. Кстати, Климкин встречался с Лавровым не раз. Возможно, новый министр, который будет назначен в начале сентября, должен как можно быстрее встретиться с Лавровым, получить впечатление и дальнейшее видение России относительно дальнейшей ситуации. Думаю, неплохим был бы диалог по линии СНБО. В дальнейшем можно принять решение, надо ли президентам встречаться", – отметил он.

Как пояснил Корсунский, по дипломатической традиции, "если встречаются президенты, должен быть какой-то результат".

"Они не могут встречаться просто так, они должны выйти на пресс-конференцию и сообщить о том, что есть какой-то прогресс. Чтобы этот прогресс появился, мы должны четко осознавать позиции друг друга", – подчеркнул он.

"Зеленский во время избирательной кампании сказал знаменитую фразу "я даже готов встать на колени, если это сохранит жизни". Мы понимаем условность этой фразы. Как бы там ни критиковали, на самом деле он подразумевал сделать все возможное, любые шаги – звонить, убеждать, встречаться – чтобы вернуть наших людей и прекратить стрельбу. Если у нас будет уверенность, что такая встреча принесет результат, я думаю, что ее надо проводить", – заключил дипломат.

ntv.ru

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