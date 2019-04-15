Встреча Зеленского и Макрона: вскрылись интересные детали поездки

Встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона организовал французский философ и писатель Бернар Анри Леви.

Также перед полетом в Евросоюз команда Зеленского общалась с послом Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом – а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", – говорится в материале.

Издание отмечает, что Леви ранее посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

К тому же официальный Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макроном. В публикации сообщается, что президент Франции принял шоумена после того, как канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с лидером украинцев Петром Порошенко.

Добавим, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Бернар Анри Леви

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном.

После Зеленский на камеру рассказал, о чем говорил с президентом Франции.

В тот же день действующий глава Украины Петр Порошенко встретился Макроном.

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