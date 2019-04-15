|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Встреча Зеленского и Макрона: вскрылись интересные детали поездки

14.1тЧитать материал на украинском

Встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона организовал французский философ и писатель Бернар Анри Леви.

Также перед полетом в Евросоюз команда Зеленского общалась с послом Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом – а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", – говорится в материале.

Новости
Избирателям Порошенко и Зеленского: почувствуйте опасную черту

Издание отмечает, что Леви ранее посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

К тому же официальный Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макроном. В публикации сообщается, что президент Франции принял шоумена после того, как канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с лидером украинцев Петром Порошенко.

Добавим, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Бернар Анри Леви

Бернар Анри Леви

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
43
54
Смешно
9
Интересно
10
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Важен сам факт, что кандидат в Президенты Украины, был принят в Елисейском дворце!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5
2 из 3 ответов | показать все
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Levitskiy Mikhail, и что случится?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Ivanenko Petr, ...Гюльчатай! Открой личико! ;-((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения