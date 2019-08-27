Встреча Трампа и Зеленского: названа дата и место

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве (Польша) в сентябре.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время своего визита в Украину, передает "Европейская правда".

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", — заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

Трамп и Зеленский

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Польше заявили, что Зеленский может встретиться с Трампом в рамках церемоний, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Сам Зеленский заявлял, что планирует встречу с американским президентом в сентябре.

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