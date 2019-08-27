Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Встреча Трампа и Зеленского: названа дата и место

2.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве (Польша) в сентябре.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время своего визита в Украину, передает "Европейская правда".

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", — заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Новости
"Путин пусть сидит дома": Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Возле туалета ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Еврейская стрелка против Байдена и за Коломойского!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Шо опять? Это какая по счёту "точная дата и время"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...