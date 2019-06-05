Встреча Трампа и Зеленского: дипломат объяснил, чего ждать Украине

Президент США Дональд Трамп хочет до конца своей каденции положить конец конфликту на востоке Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский дипломат Андрей Телиженко, комментируя приглашение от Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон с официальным визитом.

"Приглашение от президента США Дональда Трампа – это сигнал того, что США хотят видеть Украину в орбите союзников. Там готовят в Конгрессе законопроект о том, чтобы признать Украину ближайшим союзником США. Там хотят проявить уважение к новой власти… показать, что они готовы работать с Украиной", – пояснил дипломат.

Телиженко полагает, что американский президент будет поднимать тему востока Украины и решение проблемы Донбасса.

"Трамп хочет до конца своей каденции завершить мировые конфликты, которые сейчас происходят. Один из них Донбасс – это одна из важных тем... Зеленский хочет привлечь США к этому диалогу, как и Великобританию", - пояснил он.

"А если переговоры будут успешными и будет диалог, то возможно и сам Трамп присоединится к переговорам с Путиным или представителем РФ относительно решения конфликта на Донбассе", – отметил эксперт.

gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня стало известно, что Зеленский получил приглашение от американского лидера посетить Вашингтон с официальным визитом. По предварительным данным, состоится визит уже после встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

Детали переговоров Трампа и Зеленского раскрыл специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

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