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Встреча Трампа и Путина: анонсировано историческое решение по Украине

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На встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки может решиться судьба миротворческой миссии на Донбассе .

"Именно по Украине можно ожидать лишь одно важное решение - это согласие РФ на размещение миротворческой миссии на тех условиях, которые требуют США и Украина. Здесь достаточно жесткая позиция со стороны советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о том, что эта миссия должна внедряться не так, как хочет РФ - на границе, а с тем, чтобы она заходила именно на оккупированные территории", - сказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт-международник Андрей Каракуц.

Однако в плане достижения каких-то договоренностей по Сирии, например о том, что Россия не допустит распространения влияния Ирана, в обмен на это могут быть достигнуты какие-то компромиссы именно по Украине, говорит Каракуц.

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"США пока хотят с РФ договориться о таких ключевых направлениях внешней политики, которые именно сейчас беспокоят Америку. Россия, если она хочет, например, обменять Крым на Донбасс, то это невозможно. Но, если будут какие-то компромиссы со стороны РФ, то США могут пойти на какие-то уступки. Возможно будут уступки только в том, каким образом будет проводиться миротворческая миссия, каким образом будет урегулирование ситуации в Донбассе, и какие будут средства воздействия именно на руководство Украины относительно принятия определенных компромиссов", - объясняет международник.

А вот последние заявления Трампа по Крыму, как говорит Каракуц, это определенный дипломатический процесс для достижения нужных решений и результатов.

"Это такая общая практика внешней политики США, например в Китае такая же модель по вопросу Тайваня, они соглашаются с тем, что этот вопрос является дискуссионным. Соответственно по Крыму также могут принять какое-то заявление о том, что США не признают аннексию Крыма, но это не является помехой для того, чтобы замораживать отношения между Америкой и Россией. То есть, это решение окончательное, но в то же время какие-то точки возбуждения начинают искаться. Это такая легкая развязка для того, чтобы решать какие-то насущные вопросы", - говорит он.

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Но несмотря на подобные "заигрывания", у США остаются методы воздействия на Россию.

"Насколько я знаю, жесткая линия у США относительно того, каким образом давить на РФ потому что у них есть экономические рычаги. Сейчас как раз рассматривается вопрос о том, вводить или не вводить так называемые вторичные санкции. Это санкции против стран, которые закупают российское оружие, или собираются строить газопроводы. То есть это как раз вопрос, который будет выноситься, и будет пытаться дожать РФ", - добавил международник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов так называемой ДНР Александр Захарченко озвучил свою "условие" введение миротворцев ООН на оккупированный Донбасс.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Где вы берёте этих "экспертов"? Что за бред оно несёт? Миротворцы будут такими, как хочет Россия или их не будет совсем. Крым является частью России и не может быть объектом торговли. Об этом 100 раз говорил Путин, а он свои слова на ветер не бросает.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Именно по Украине можно ожидать лишь одно важное решение - это согласие РФ на размещение миротворческой миссии на тех условиях, которые требуют США и Украина" Воспользуйтесь губозакаточной машинкой, влажные мрийцы
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