Встреча Трампа и Путина: появилось объяснение решению по Украине

По результатам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки можно сказать, что стороны заняли выжидательную позицию по украинскому вопросу до выборов президента Украины в 2019 году.

"Встреча Трампа и Путина позволила обеим сторонам прояснить позиции по тем или иным вопросам, обсудить то, где может быть какой-то диалог и может определить те вопросы, где в ближайшее время невозможны какие-то значительные компромиссы", - сказал OBOZREVATEL эксперт по международным вопросам Евгений Ярошенко .

Отсутствие конкретики по украинскому вопросу, эксперт объяснил следующим образом: "Стороны сознательно не ставили украинскую тематику среди приоритетных тем для обсуждения, потому что знали, что там позиции фактически диаметрально противоположные, и кроме таких формулировок, как "необходимость выполнения Минских соглашений" и другие подобные месседжи, ничего нового нельзя было услышать".

По его словам, вопрос военного конфликта в Украине и аннексия Крыма не поднималась еще потому, что и Москва и Вашингтон заняли выжидательную позицию до выборов президента Украины в 2019 году.

По строительству газопровода "Северный поток-2" по которому в США была довольно жесткая позиция, здесь международник увидел возможность для ослабления давления с американской стороны в обмен на торговые привилегии со стороны ЕС.

"Относительно "Северного потока-2 ", то как раз в этом вопросе может вырисоваться компромисс, потому что хотя США и противодействуют этому проекту, однако они рассматривают этот газопровод как чисто экономический проект, как конкуренция поставкам американского газа на европейский рынок. Поэтому здесь, в среднесрочной перспективе, нельзя исключать, что, например США могут ослабить свое давление, по "Северному потоку-2" в обмен на то, что европейские страны согласятся увеличить импорт американского газа", - рассказал Ярошенко.

Международник также отметил еще одну позицию, по которой Америка и Россия смогут в будущем сотрудничать.

"В некоторых вопросах может быть сотрудничество, например, по Сирии, для этого есть определенные основания, потому что Америка хочет добиться, чтобы Россия, имеющая средства воздействия на Сирию и определенным образом на Иран, добилась чтобы вдоль границ Израиля не было иранского военного присутствия. Здесь надо смотреть, как будут разворачиваться события в той же Сирии, если мы увидим какие-то изменения на поле боя, какие территориальные уступки, то это будет как раз косвенный результат встречи Путина и Трампа", - пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным пошел против плана Белого дома.