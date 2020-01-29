Встреча Сталина и Гитлера во Львове: Кравчук оправдался перед Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук оправдался перед российскими пропагандистами за свое высказывание о том, что диктаторы Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове, где хотели договориться о переделе мира перед Второй мировой войной.

Как пишет "Комсомольская правда", он отметил, что не владеет документально подтвержденной информацией и всего лишь высказал гипотезу.

"Я читал это в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", – сказал Кравчук.

Леонид Кравчук "Эспрессо.TV"

Первый президент Украины также добавил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе.

"Это уже дело журналистов и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?" – добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове в эфире пропагандистской программы "60 минут" вызвало ажиотаж в стране-агрессоре. В Совфеде России его обвинили в переписывании истории, а скандальная рупор Кремля Ольга Скабеева упрекнула первого президента Украины в том, что он "купился на дикую мифологию".

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