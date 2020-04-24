Встреча Саакашвили с "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали разговора
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о реформах, которые Михеил Саакашвили предложил на встрече с нардепами партии. Первые два проекта он хочет направить на работу с МВФ и поддержку бизнеса.
Об этом Арахамия рассказа в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, Саакашвили намерен "оживить" сотрудничество с МВФ, чьи кредиты могут помочь восстановить экономику Украины.
"Первая реформа: более плодотворная и живая работа с МФВ, поскольку на данный момент это основной и якорный донор. На каждый доллар, который дает МВФ, мы можем привлечь на 4-5 долларов больше. Если мы получим 4 миллиарда, то мы можем привлечь, условно, 20 миллиардов. Этих денег нам катастрофически не хватает для восстановления экономики", – рассказал Арахамия.
Вторая же идея направлена на дерегуляцию бизнеса, чтобы помочь ему выжить в условиях карантина.
"Второе: дерегуляция бизнеса для того, чтобы он начал двигаться быстрее. Не дать ему умереть и по возможности приумножить. Приумножить – это, конечно, оптимистичный сценарий, но не дать умереть – вполне реально", – поделился глава фракции.
<
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.