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24 апреля • обновлено в 23:12
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Встреча Саакашвили с "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали разговора

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о реформах, которые Михеил Саакашвили предложил на встрече с нардепами партии. Первые два проекта он хочет направить на работу с МВФ и поддержку бизнеса.

Об этом Арахамия рассказа в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, Саакашвили намерен "оживить" сотрудничество с МВФ, чьи кредиты могут помочь восстановить экономику Украины.

"Первая реформа: более плодотворная и живая работа с МФВ, поскольку на данный момент это основной и якорный донор. На каждый доллар, который дает МВФ, мы можем привлечь на 4-5 долларов больше. Если мы получим 4 миллиарда, то мы можем привлечь, условно, 20 миллиардов. Этих денег нам катастрофически не хватает для восстановления экономики", – рассказал Арахамия.

Арахамия рассказал о планах Саакашвили

Арахамия рассказал о планах Саакашвили

Скриншот из видео

Вторая же идея направлена на дерегуляцию бизнеса, чтобы помочь ему выжить в условиях карантина.

"Второе: дерегуляция бизнеса для того, чтобы он начал двигаться быстрее. Не дать ему умереть и по возможности приумножить. Приумножить – это, конечно, оптимистичный сценарий, но не дать умереть – вполне реально", – поделился глава фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Давид Арахамия Михеил Саакашвили Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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