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5 октября • обновлено в 22:28
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Встреча с Путиным: Россия выдвинула еще одно условие Зеленскому

6.6т Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел России заявили, что встреча в нормандском формате возможна только при условии, если СММ ОБСЕ подтвердит разведение сил в Петровском и Золотом.

Об этом сказал представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в выступлении на заседании Постоянного Совета, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Россия видит "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, но теперь Украина еще "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

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"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – Ред.) текста в контактной группе исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", – заявил он.

При этом Лукашевич отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" прояснится "после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

По его словам, разведение войск и подписание формулы Штайнмайера – основные условия, которые определяют, состоится ли съезд.

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"Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли потребуется", – сказал Лукашевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что отвод войск на Донбассе станет возможным только при условии прекращения обстрелов террористами "Л/ДНР" соответствующих участков линии разграничения.

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ОБСЕ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
интересно, хватит ли ума у комика, чтобы таки понять, что х...лу доверять нельзя и не следовало подписывать "формулу"
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Mega Death
Mega Death
Воронов Сергей, Куда он денется?)) Подпишет и исполнит))До вас до сих пор не дошло, что с вами не в бирюльки играли. Думали всё с рук сойдёт? Теперь кровушкой смыть грехи надо)))
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Mega Death
Mega Death
Это не последнее! России эта встреча нужна меньше всех. Т.к. она бессмысленна. Зачем встречаться, если xoxлов и так заставят всё выполнить. Этим попрошайкам деваться некуда. Или пусть и дальше воюют))
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