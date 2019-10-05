Встреча с Путиным: Россия выдвинула еще одно условие Зеленскому

В Министерстве иностранных дел России заявили, что встреча в нормандском формате возможна только при условии, если СММ ОБСЕ подтвердит разведение сил в Петровском и Золотом.

Об этом сказал представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в выступлении на заседании Постоянного Совета, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Россия видит "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, но теперь Украина еще "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

МИД России EAD

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – Ред.) текста в контактной группе исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", – заявил он.

При этом Лукашевич отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" прояснится "после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

По его словам, разведение войск и подписание формулы Штайнмайера – основные условия, которые определяют, состоится ли съезд.

"Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли потребуется", – сказал Лукашевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что отвод войск на Донбассе станет возможным только при условии прекращения обстрелов террористами "Л/ДНР" соответствующих участков линии разграничения.

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