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10 октября • обновлено в 13:59
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Встреча с Путиным один на один: Зеленский назвал решающий фактор для прекращения войны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с главой РФ Владимиром Путиным должна состояться для прекращения войны.

По его словам, встречаться президенты могут в двух форматах: нормандский и прямая встреча. "Нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет и обсудить реальные шаги к прекращению войны", – пояснил он во время пресс-марафона с журналистами.

"Но все против нее (встречи - ред.)", – признался Зеленский. По его словам, есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне

Владимир Зеленский на пресс-марафоне

Obozrevatel/скриншот

"Дата сегодня зависит и от нас с вами… И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, не буду говорить в какой день, в ближайшее время… а потом они будут дату предлагать российской стороне", – добавил президент.

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При этом он признал, что необходимо это сделать как можно скорее, потому что люди гибнут на Донбассе ежедневно.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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