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12 февраля • обновлено в 12:48
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Виктория Довгань
Виктория Довгань

Встреча с Путиным, конец войны и выборы на Донбассе: топ-5 громких заявлений нового главы ОПУ Ермака

2.8т
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Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал первый брифинг после своего назначения, в ходе которого очертил план работы и первоочередных заданий. Он рассказал, когда может состояться новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным; ждать ли конца войны на Донбассе и выборов там, а также о ключевых ЦУ от главы государства.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с тезисами пяти главных заявлений новоназначенного главы ОПУ.

Конец интригам на Банковой

Ермак заверил, что приоритетом для него является выполнение всех обещаний и реализация на практике принципов команды Зеленского. Кроме того, он пообещал, что работа Офиса президента будет максимально прозрачной и честной.

"Я буду делать все необходимое, чтобы в ОПУ была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права, вмешательства в государственные процессы, никаких интриг", – подчеркнул политик, отметив, что главными характеристиками ОПУ должны стать конкретные действия и их качественные результаты.

Первое задание – конец войны на Донбассе

Новый глава ОПУ заявил, что считает прекращение войны на Донбассе самым важным заданием, которое получил от Зеленского. Ради этого он готов продолжить работу по переговорам с россиянами.

"Я думаю, это не будет мешать... Мы будем продолжать эту работу, потому что ничего нет важнее сейчас, чем прекращение войны, прекращение гибели наших людей и возвращение всех наших граждан. И это является самым важным заданием, которое мы получили от президента Украины и будем его выполнять", – сказал Ермак.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Выборы в ОРДЛО скоро?

Ермак заверил, что пока выборы на Донбассе в октябре 2020 года являются только мечтой. Ведь сначала должны быть выполнены три обязательных условия.

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – отметил он.

Тет-а-тет Зеленского и Путина

Глава ОПУ отметил, что не исключает дополнительной встречи Зеленского и Путина до "нормандской встречи", которая намечена на апрель.

"Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы этого не исключаем", – заявил Ермак.

Вместе с тем он уточнил, что пока никаких договоренностей и разговоров по поводу такой встречи не было.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

24news.com.ua

Украина – в топе

По словам Ермака, одним из приоритетов своей работы он видит также внешнеполитические направления. Ведь Украине сейчас необходимо пользоваться тем, что внимание всего мира приковано к ней.

"Сегодня Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем упустить этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы это внимание и интерес, которые мы сегодня имеем и ощущаем во время международных визитов президента Украины, давали нам конкретные результаты", – убежден политик.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Мекка для инвесторов

Ермак поделился планами превратить Украину в инвестиционную мекку, акцентировав внимание на том, что особое внимание в этом вопросе следует уделить регионам.

"Наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, программы, как это сделать", – уверенно сказал глава Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента 11 февраля.

  • Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

  • Ранее Ермак занимал должность помощника президента Украины. В его обязанности входило сопровождение Зеленского в международных визитах, участие в переговорах в "нормандском формате", курирование вопросов обмена пленными, а также украинско-американские отношения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Инвестиции в Украину Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Марченко Юра
Марченко Юра
Хорошо бы ,но жизнь часто вносит коррективы.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
https://www.youtube.com/watch?v=_S2CVr8-cHE&feature=youtu.be
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