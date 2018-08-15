Встреча Путина с Меркель: названа единственная цель президента России

Президент России Владимир Путин поедет на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы убедить Европу в смягчении жестких санкций.

Об этом говорится в блоге журналиста, автора книги "Путинократия" Бориса Райтшустера, опубликованном на OBOZREVATEL. По его мнению, вопрос Украины на переговорах не будет стоять на первом или втором месте.

"У Путина паника и страх из-за новых санкций, которые планируют ввести США. В Кремле этим страшно недовольны и боятся, что к американским санкциям могут присоединиться и западные страны. Поэтому Путин летит к Меркель, как представительнице самой главной страны в Европе, чтобы выработать отношение к РФ", – пояснил он.

По словам журналиста, главной задачей президента РФ является убедить Меркель и всю Европу не ожесточать санкции, а наоборот - смягчить их.

"Если посмотреть на политику Меркель в течении последнего года, я не вижу, чтобы Путин был чем-то особо недоволен. Более менее открыто Меркель выступает за "Северный поток", что было видно по ее комментариям на последней встрече с российским президентом в Сочи. Также недавно Германия выдала России главного подозреваемого в деле с наркотрафиком через российское посольство в Аргентине", – пояснил он.

Райтшустер добавил, что не видит обострения между Россией и Германией. Поэтому, по его мнению, Путин надеется на положительную встречу.

"И надо сказать, что имеет на это свои основания. К сожалению, тема Украины на этой встрече будет не на втором, и даже не на третьем месте. Вряд ли об этом скажут публично. В первую очередь Путина будут интересовать санкции, "Северный поток" и Сирия", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин и Меркель встретятся 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг. Спикер правительства Германии рассекретил темы, о которых будут говорить лидеры двух стран.

По мнению руководителя центра исследования России Владимира Огрызко, на переговорах стороны затронут вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, потому что Путин ищет способы уйти с оккупированной территории Украины.