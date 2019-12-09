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9 декабря • обновлено в 08:55
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Встреча Путина и Зеленского: в России раскрыли подробности

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Президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди организаторов саммита. При этом встречи Зеленского и Путина с главой Франции и канцлером Германии состоятся до начала общих переговоров.

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"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", — сообщил собеседник.

Предварительно на общие переговоры четырех лидеров отводится около 2,5 часов.

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Встреча Путина и Зеленского: в России раскрыли подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция
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фил филька
фил филька
Это только обос так может))) Заголовок: "Встреча Путина и Зеленского: в России раскрыли подробности". Текст: "Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется."
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