Встреча Путина и Зеленского: в Кремле назвали условие

В Кремле заявили, что пока не запланирована личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, нужно дождаться окончания выборов в Украине, передают РИА Новости.

"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", – сказал он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин коллаж

Песков также добавил, что телефонный разговор Путина и Зеленского подтвердил намерение сторон искать пути для диалога по острым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

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