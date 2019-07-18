Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Встреча Путина и Зеленского: в Кремле назвали условие

1.8т Читать материал на украинском

В Кремле заявили, что пока не запланирована личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, нужно дождаться окончания выборов в Украине, передают РИА Новости.

"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", – сказал он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

коллаж

Новости
"Прекрасный первый шаг!" У Путина сказали, что надо сделать Зеленскому для мира с Россией

Песков также добавил, что телефонный разговор Путина и Зеленского подтвердил намерение сторон искать пути для диалога по острым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel