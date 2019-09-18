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18 сентября • обновлено в 18:28
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Встреча Путина и Зеленского сорвалась: Пристайко обвинил Россию

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" в сентябре сорвалась по вине российской стороны.

Подробности раскрыл он во время совместного заседания комитетов ВРУ по вопросам внешней политики и евроинтеграции в среду, 18 сентября, пишет УНН.

"Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября Ред.) – увы, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – пояснил он.

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delo.ua

По его словам, украинская сторона в ближайшее время повторит попытку организовать встречу всех четырех лидеров, для этого Пристайко запланировал беседу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Пристайко также заявил о наличии новых подходов к вопросу об амнистии на Донбассе. Он отметил, что план главы Украины Владимира Зеленского исключает кровопролитие в регионе.

"Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться уже в октябре – на саммите в "нормандском формате".

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Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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CARGO 100
CARGO 100
Зеленский предлагает не разводить, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу ... Да куда уж? Вас, селюков уже шесть лет все "разводят" как лохов ...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А зачем нужна встреча ради встречи?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не вижу смысла этой встречи,Путин это обманщик террорист и убийца, Зеленский порядна людина не получится диалога
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