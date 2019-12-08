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8 декабря • обновлено в 12:57
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Встреча Путина и Зеленского: Береза спрогнозировал результат переговоров

4.7т
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может закончится или ничем или же успехом Кремля.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политик Борислав Береза. По его словам, есть большая вероятность, что Зеленский под давлением своего окружения, россиян и европейцев, согласится на условия Москвы.

"Либо президент ничего не привезет с Парижа, либо под давлением согласится на условия Кремля. На фоне второго варианта первый вариант не плох. Он должен позволить Зеленскому избавиться от остатков иллюзий, что нет другого варианта, как продолжать политику предшественника в отношении ОРДЛО. И надо забыть о стене с Донбассом, идиотизм не должен стать реальностью", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Если же Зеленский согласится на условия Кремля, в Украине начнутся протесты, которые перерастут в бунт.

"Такой вариант тоже устроит Путина, он сможет перейти в открытую интервенцию. Есть еще третий вариант, когда публично скажут о том, что все остается на старых позициях, а согласно тайным договорённостям в Украине начнут тихо и неторопливо реализовывать второй сценарий. Это тоже опасная ситуация. Тайные договоренности всплывут и станут публичными", – отметил Береза.

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Украине предстоит заключить мир с Россией

Вариант того, что Зеленский привезет мир, при котором украино-российская граница переходит под контроль Украины, по мнению политика, на данный момент выглядит фантастикой.

"После перехода границы под наш контроль, на Донбассе проходят выборы, не будет амнистии убийцам украинцев и отсутствует особый статус для Донбасса, я рассматриваю только в комплекте с тем, что в Париже высадится десант с Альфа Центавра и похитит Путина. Других вариантов нет. Так что для Зеленского главное не ухудшить и не испортить ту ситуацию, которая есть сейчас", – подытожил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политтехнолога Станислава Белковского, на встрече 9 декабря в Париже Украина и Россия договорятся заключить новое соглашение по решению конфликта на Донбассе, именуемое Минск-3.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Илья Пономарев Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война Новости России
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Mega Death
Mega Death
Берёз второй Нострадамус?))Ид-отизм , это существование независимой Украины)))
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семенов Александр
семенов Александр
Обосс, почему вы Бляхера. все время Березой, называете. ,Это в конце концов сепаратизмом попахивает.,Называли бы уже каштаном, что ли!
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4
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Mega Death
Mega Death
. Талисман, у тебя вообще фамилия ".")))
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1
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. Талисман
. Талисман
семенов Александр, А почему у тебя ,ущербного, фамилия с маленькой буквы?
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