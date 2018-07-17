Встреча Путина и Трампа: в Украине подвели итоги

Президента США Дональда Трампа после переговоров с президентом России Владимиром Путиным многие обвинили в подыгрывании Кремлю и предательстве демократии. Однако украинцам не стоит разгонять "зраду" по итогам встречи.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный блогер и журналист Кирилл Сазонов.

"Я бы не торопился разгонять "зраду" после этой встречи и после выступления Трампа, потому что верить нужно не словам, а делам. Санкции с России никто не снял, оружие Украина получает точно так же, в НАТО Трамп требует увеличить финансирование для борьбы с врагами, и Россия - это один из первых врагов", - отметил Сазонов.

По оценке журналиста, "ничего не поменялось, и встреча, судя по всему, закончилась ничем".

"Мы остаемся в своей системе координат, Россия остается врагом для Украины и для США, США - наш союзник. Ничего страшного не произошло. То, что Трамп что-то где-то не так сказал и не так себя повел, как ожидали от него американские журналисты - на нас никак не влияет. Смотрим на поступки - ближайшие несколько дней будут ключевыми", - заявил он.

Сазонов также напомнил, что Трамп перед встречей с Путиным озвучил очень важную для Украины проблему - строительство "Северного потока-2".

"Трамп фактически прямым текстом обвинил Германию в том, что она финансирует Россию - потенциального врага НАТО. Фактически, он назвал Россию врагом НАТО и обвинил НАТО в том, что европейские члены слишком мало тратят на оборону", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США жестко раскритиковали президента Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным. В частности, сенатор США от республиканцев Джон Маккейн заявил, что пресс-конференция в Хельсинки была "одним из самых позорных выступлений" американского президента.