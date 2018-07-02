"Ищет полной победы": дипломат сказал, что Трамп предложит Путину

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин не достигнут важных решений по Украине на встрече 16 июля в Хельсинки.

В комментарии OBOZREVATEL украинский дипломат Богдан Яременко объяснил, что у Трампа нет возможности что-то предлагать Путину, так как политика США в отношении Украины определена законами и решениями Конгресса.

"Поэтому, скажем, отменить какие-то санкции по Крыму, или другие санкции в отношении России из-за войны в Украине, из-за оккупации Крыма, Трамп при желании самостоятельно не сможет. Поэтому скорее всего речь может идти о констатации каких-то фактов, констатации желания договариваться, но не возможности достичь какого-то реального согласия", - говорит Яременко.

Тем более, по его словам, чтобы не предлагал президент США, на это еще должен согласиться сам Путин.

"Одно дело предложить, другая, чтобы Путин согласился. Так вот если посмотреть на позицию Путина, то вообще непонятно, почему он должен чем-то жертвовать. Он ведет себя так, как человек, который выигрывает и который ищет полной победы. Поэтому, честно говоря, я пока вообще не вижу о чем они могут договариваться по Украине", - добавил он.

О последних тревожных заявлений Трампа по Крыму, Яременко считает, что волноваться не нужно.

"Эти тревожные заявления мы слышали еще с предвыборной кампании Трампа, здесь он ничего нового сказал. Он давал основания для очень тревожных прогнозов в начале президентства Трампа. Вот оно и проявляется дальше, но сейчас немного сложнее ситуация у него внутри страны, в частности из-за решения Конгресса, который очень четко выразил позицию по Украине и России", - пояснил дипломат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уклончивый ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о том, признают в США Крым в составе России, не является позицией страны.