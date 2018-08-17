Встреча Путина и Меркель: чем рискует Украина

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель будут искать на предстоящей встрече точки сближения, что не пойдет на пользу Украине.

Об этом заявил дипломат Василий Филипчук "Апострофу". По его мнению, наивно полагаться на то, что Россия продолжительное время будет находиться в международной изоляции, потому что у стран Запада присутствует экономический интерес.

"Она (встреча. - Ред.) является красноречивой демонстрацией того, что недальновидные политические решения, которые базируются на том, что вся Европа будет умирать за нас в борьбе с Россией, беспочвенны. Европа с ее лидерами основывают свои решения на многих факторах, среди которых экономический интерес, прагматизм. Интерес к диалогу с Россией присутствует и является объективным", – отметил дипломат.

По словам Филипчука, Германия часто демонстрирует эгоистические настроения, подтверждением чего может послужить отсутствие сопротивления со стороны государства строительству атомной электростанции компании "Росатом" в Венгрии.

"Да, сейчас Германия является нашим основным союзником в Европе и придерживается, пожалуй, наиболее жестких позиций в отношении российской агрессии в Украине. Но тот факт, что канцлер Германии уже дважды встречается с Путиным в этом году, свидетельствует о многом. Сколько в этом году украинский президент встречался с канцлером Германии лично, в формате тет-а-тет? Мы должны понимать: ожидать, что РФ будет оставаться в международной изоляции длительное время, очень наивно", – пояснил Филипчук.

По его мнению, Путин и Меркель вряд ли договорятся о чем-то радикально новом, потому что нынешняя международная ситуация этому не способствует.

"Но то, что они будут искать точки сближения, и то, что в выигрыше будет точно не Украина, - факт. Для нас это еще одно напоминание, что нужно быть еще более конструктивными и предлагать пути решения, а не делать все, чтобы углубить конфликт", - резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин и Меркель встретятся 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг. Спикер правительства Германии рассекретил темы, о которых будут говорить лидеры двух стран.

По мнению руководителя центра исследования России Владимира Огрызко, на переговорах стороны затронут вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, потому что Путин ищет способы уйти с оккупированной территории Украины.

В свою очередь, журналист Борис Райтшустер считает, что президент РФ едет в Германию, чтобы убедить Европу в смягчении жестких санкций.