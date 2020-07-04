Зеленский отреагировал на провал "нормандского" формата в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию по требованию России относительно статуса Донбасс.

Об этом глава государства рассказал во время рабочей поездки в Одессу. Видео опубликовал Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Так, Зеленский комментировал итоги встречи советников лидеров стран нормандского формата в Берлине, на которой стороны не договорились по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса.

"Никто ничего не может требовать от Украины, поскольку у нас независимая страна. Тут надо поработать над риторикой…. Относительно встречи я пока не готов комментировать, но знаю, что она прошла довольно неплохо. С главой ОПУ Андреем Ермаком, который был на встрече, пока детально не обсуждали этот вопрос", – рассказал Зеленский.

Напомним, что на встрече советников лидеров стран нормандского формата не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о прорыве Нормандского формата после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.