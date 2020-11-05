Встреча послов "Семерки" с Порошенко является сигналом об успехе его партии, – дипломат

Встреча послов стран "Большой семерки" и Евросоюза с пятым президентом, лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко была четким сигналом того, что международные партнеры признают и приветствуют успех партии на местных выборах.

Об этом сказал советник пятого президента по международным вопросам, дипломат Константин Елисеев, в частности обратив внимание на то, что Порошенко стал первым лидером украинской политической силы, с которым встретились послы. Он сообщил некоторые детали из этой встречи.

"Вчера обсуждали вопрос выхода из конституционного кризиса, и для меня как дипломата это очень важный сигнал. Ведь это первая встреча послов семерки плюс ЕС с ведущим украинским политиком, лидером партии "Европейская Солидарность" после местных выборов. На мой взгляд, это был факт признания успеха "Европейской Солидарности" на местных выборах. А во-вторых, четкий сигнал украинской власти, что она должна опираться также и прислушиваться к демократической оппозиции, учитывать ее позиции", – считает Елисеев.

"Послы интересуются позицией лидера "Европейской Солидарности" Порошенко по Донбассу. Им не безразлична позиция ведущей проевропейской оппозиционной партии. И это очень важно", – говорит Константин Елисеев.

"С момента выборов 2019 года не было ни одной встречи Порошенко с послами "Семерки". Я думаю, это был дипломатический элемент, они воздерживались от встречи, чтобы не раздражать президента Зеленского. Сейчас они на это пошли, потому что поняли, что надо опираться на государственные, патриотические и, я бы сказал, стабилизирующие политической силы, которой на сегодня по сути выступает "Европейская Солидарность"", – говорит Константин Елисеев.

"На встрече вчера я видел, как они подробно слушали советы и некоторые рекомендации, которые высказывал Порошенко, основываясь на своем предыдущем опыте развития антикоррупционной инфраструктуры", – поделился он подробностями.

"И вчера, и все время наши партнеры – и ЕС, и "Семерка", и США призывают к единству. Избавиться политических амбиций и попробовать вместе, путем единения решать проблемы. У нас сейчас не только кризис безопасности, связанный с Донбассом и Крымом, и не только эпидемиологический и не только даже конституционный. У нас сейчас много вызовов – экономический кризис. Поэтому здесь единственный путь – это единение, и инклюзивным путем решать совместно проблемы государства", – подытожил дипломат.

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