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Встреча Порошенко с Волкером: разговоры о приглашении РФ в G7 преждевременные и ложные

1.4т Читать материал на украинском

Глава "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

Петр Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба "ЕС".

Пятый президент Украины отметил о преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.

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Глава "Европейской Солидарности" также подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжение военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

Во время встречи отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.

Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета".

Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко жестко прокомментировал сокращение Комитета по делам ветеранов.

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Персоны
Петр Порошенко Курт Волкер
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Dell Alex
Dell Alex
Вот интересно... пятый президент встречается со спецпредставителем... А шестой, действующий, президент в это время что делает? Создается впечатление, что Зе до дрожи боится всех, кто может что-то реально сделать для Украины. Возвращают РФ в ПАСЕ - действующий президнет сидит дома и разводит руками, представители ЕС приезжают на фронт - президент дефилирует по Одессе, экс-президент встречается с Волкером - действующий вообще где-то пропал.... А ведь это все его прямые профессиональные обязанности. А не шастать по стране и пытаться вручную точечно ей управлять...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Судя по фото у них нууу ооочень "тесные отношения".
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Кто эти двое вообще такие ,чтобы всерьез обсуждать их базар ?
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