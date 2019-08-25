Встреча Порошенко с Волкером: разговоры о приглашении РФ в G7 преждевременные и ложные

Глава "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

Петр Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба "ЕС".

Пятый президент Украины отметил о преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.

Глава "Европейской Солидарности" также подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжение военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

Во время встречи отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.

Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета".

Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко жестко прокомментировал сокращение Комитета по делам ветеранов.

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