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3 сентября • обновлено в 10:00
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Встреча "нормандской четверки" сорвана? Появились тревожные данные

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Помощники лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) на встрече в Берлине, которая состоялась 2 сентября, не согласовали конкретную дату саммита.

Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале, отметив, что стороны обсудили условия, при которых саммит может состояться.

"Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом, а также согласовать формулу Штайнмайера", — сообщил он.

Встреча в "нормандском формате"

Встреча в "нормандском формате"

Twitter Андрея Мельника

"Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом, возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами", - добавил Чеснаков.

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По его словам, работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября прибыл в Берлин, где провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Германия
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