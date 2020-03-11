Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в Россию для встречи с представителями Госдумы и президентом Владимиром Путиным.

Такое заявление в среду, 11 марта, после заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает НВ.

Путин и Медведчук kremlin.ru

"Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, фотографии – я вообще не понимаю: это законно или нет? Необходимо это проверять. Точно нужно сделать какой-то запрос в СБУ и спрашивать юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что данная поездка была частной, и Верховная Рада не имеет к ней никакого отношения.

Напомним, в Кремль 10 марта отправился, в частности, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Встреча была посвящена теме "создания парламентского измерения "нормандского формата".

Втреча депутатов ОПЗЖ в Кремле zagittya.com.ua

Втреча депутатов ОПЗЖ в Кремле zagittya.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

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