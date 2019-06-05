"Встаем на колени?" Порошенко обвинил Зеленского в предательстве

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Своим мнением поделился он в Facebook. Отметим, подобная инициатива прозвучала в рамках заседания ТКГ в Минске.

Порошенко напомнил, что 25 марта 2017 года решением СНБО было приостановлено экономические связи с оккупированными территориями как реакция на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта – ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Мы никогда не возражали против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко и Зеленский

Он потребовал от Зеленского публично ответить, на каком основании тот дал такие директивы делегации Украины.

"Реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" – возмутился Порошенко.

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко обратился к Зеленскому перед визитом последнего в Брюссель с призывом сохранить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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